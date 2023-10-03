Поліція Одещини розшукує неповнолітню школярку (фото)

Відділенням поліції №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області встановлюється місце знаходження 15-річної Дар’ї Сівіріної, яка сьогодні, 3 жовтня, близько 15-ї години пішла зі школи і досі додому не повернулась.

Прикмети: зріст 150-160 см, худорлявої статури, карі очі, світле волосся.

Була одягнена: у чорний спортивний костюм із зеленими смугами, бежевий гольф, білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчинки, просимо вас повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (048)21-230 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області