Отец и двое детей погибли в результате пожара в доме в Подмосковье

Дом отапливался вентиляторным обогревателем

Причиной пожара в частном доме в Подмосковье, где заживо сгорели двое детей вместе со своим отцом, стал, скорее всего, обогреватель. Дедушке и его знакомой удалось спастись.

Как стало известно «МК», возгорание началось 24 февраля около 3 часов ночи в Солнечногорском городском округе. В это время в доме находились 14-летний мальчик, его пятилетняя сестренка и их 42-летний папа. Отец с детьми ушел спать около полуночи в комнату на втором этаже. На первом же этаже отмечали День защитника Отечества их 63-летний дедушка и его 56-летняя знакомая, приехавшая в гости.

— Мы легли спать примерно в 2.30, — рассказала гостья. — А где-то через час проснулись от какого-то шума. Сразу и не поняли, что произошло. Хозяин дома попытался подняться наверх, чтобы понять источник шума, открыл дверь — его обдало пламенем, зайти туда уже было невозможно, огонь уже вовсю полыхал. Мы накинули на себя какую-то одежду и выбежали из дома. Я позвонила в «112». Через какое-то время приехали пожарные, «скорая» и полиция. Дом площадью 200 кв. м выгорел полностью, спасти детей и их отца было невозможно – в спальне обнаружили их обгоревшие тела.

63-летний глава семейства получил незначительные ожоги, ему оказали первую помощь и от госпитализации он отказался. Женщина отделалась легким испугом.

Отец ребятишек развелся со своей супругой около двух лет назад. Его сын, ученик 7 класса и дочка, еще посещающая детский садик, жили на два дома — то у мамы, то у него. К отцу они приехали 19 февраля, так как намечались длинные выходные. Мужчину все знали, как заботливого и любящего отца. Дом, где произошла трагедия, отапливался газовым оборудованием. Но на втором этаже дополнительно стоял обогреватель с вентилятором. Именно он и стал причиной пожара, считают те, кому удалось спастись. Отец ребятишек даже не курил.

Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, прокуратура установит причины и условия произошедшего. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выезжал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.