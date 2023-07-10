Правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП в Житомирі (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 липня на одній із центральних вулиць міста Житомира. Поліція розпочала досудове розслідування.

Попередньо, близько 7 години водій «Mazda», виїхав на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з «Volkswagen Jetta». Внаслідок цього автомобіль «Mazda» відкинуло в дерево.

Від отриманих травм 37-річний керманич загинув на місці, а 32-річного пасажира доставлено до житомирської обласної лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції.

Відділ комунікації ГУНП в Житомирській області