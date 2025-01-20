Під час пожежі на Миколаївщині загинув 10-річний хлопчик

Подія сталася близько 15:00 17 січня в селищі Березанка.

До відділення поліції № 8 Миколаївського райуправління надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир, що розташована на четвертому поверсі будинку.

На місці рятувальники загасили займання та знайшли у кімнаті тіло сина власниці помешкання. Медики констатували смерть дитини. Для з’ясування усіх обставин прибула слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції.

Поліцейські зʼясували, що 10-річний хлопчик перебував в квартирі без дорослих. Пожежу виявила його матір, коли повернулась додому після короткочасної відсутності. Нині правоохоронці встановлюють причину займання, у найближчий час будуть призначені відповідні експертизи.

Слідчі поліції попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках.

Триває перевірка.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області