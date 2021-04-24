Під час пожежі на столичному Печерську загинули двоє людей

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в підвальному приміщенні тіла двох загиблих людей. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Сьогодні ввечері спецлінію 102 надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу в підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Михайла Бойчука. На місце прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Під час ліквідації загорання пожежники виявили у приміщенні два обгорілі тіла чоловіка та жінки. За попередньою інформацією, смерть осіб настала внаслідок отруєння чадним газом , однак остаточну причину сперті встановить судово-медична експертиза.

На даний час правоохоронці встановлюють причини та обставини загорання, а також особи загиблих. Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після закінчення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва