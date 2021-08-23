Під час земляних робіт у Перечині засипало трьох людей: одна жінка загинула

Нещасний випадок викликали земляні роботи з укріплення фундаменту

Трагедія сталася у понеділок, 23 серпня, в смт Перечин Ужгородського району, що на Закарпатті. Близько 18-ї години до рятувальників надійшло повідомлення про обвал великої маси ґрунту по вул. Бабича, пише Depo.Закарпаття з посиланням на обласне управління ДСНС.

Як з’ясувалося, господарі вирішили укріпити фундамент свого приватного будинку й викопали вздовж нього глибоку траншею. Під час робіт велика маса ґрунту несподівано обвалилася й засипала чоловіка й двох жінок, котрі йому допомагали. Рятувальники, що прибули на місце, разом із сусідами відкопали людей, однак одну жінку, на жаль, не вдалося привести до тями – вона померла. Ще одну жінку та чоловіка передали лікарям.

Усі деталі нещасного випадку зараз вивчають правоохоронці.