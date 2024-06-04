Поліція Київщини розшукує неповнолітнього хлопця з Іванкова (фото)

3 червня, близько 20:29 години, до поліції надійшло повідомлення від матері про зникнення 17-річного сина Владислава Лесика, який близько 18:00 години зібрав речі та пішов у невідомому напрямку.

На розшуки хлопця оперативно залучені та орієнтовані всі підрозділи поліції Київщини.

ПРИКМЕТИ: зріст близько 180 сантиметрів, худорлявої статури, волосся каштанове до плечей.

ОДЯГНУТИЙ: зелений светр, темні джинси знизу на резинці, темне взуття з білими шнурівками, рюкзак чорно-жовтого кольору з мотоциклами.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування неповнолітнього, просимо одразу повідомляти на спецлінію “102” або до Бориспільського управління поліції Київщини за телефоном: (04595) 6-23-91 чи 093-799-53-28.

Відділ комунікації поліції Київської області