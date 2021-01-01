Під Дніпром авто впало у річку: загинула дитина
31-го грудня о 23:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Мар’яна Роща Петропавлівського району легковий автомобіль злетів з мосту у річку Самара.
До місця пригоди негайно виїхало чергове рятувальне відділення 57-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля «ВАЗ 2101» не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля у річку Самара.
На момент ДТП в салоні легковика перебувало три особи: чоловік 1977 року народження, жінка 1982 року народження та дитина 2018 року народження. Постраждалі самотужки вибрались з автомобіля та попутним транспортом вирушили до медичної установи. Медики констатували смерть дитини (внаслідок утоплення).
Роботи з вилучення автомобіля з річки не проводилися у зв’язку з проведенням слідчих дій .
До місця події було залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління.
Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.