Під Києвом у ДТП загинув 14-річний підліток

Під Києвом у ДТП потрапив автомобіль «ВАЗ-2109», загинув 14-річний підліток.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, про дорожньо-транспортну пригоду біля села Вербове в поліцію телефоном повідомив водій «ВАЗу».

«Поліцейські з’ясували, що окрім 34-річного водія у легковику також знаходився його 14-річний племінник, який, на жаль, від отриманих травм загинув на місці», — зазначили у поліції.

Водія, який сам не міг вибратися з автомобіля, деблокували за допомогою спеціальної техніки працівники ДСНС. З травмами різних ступенів чоловіка госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»