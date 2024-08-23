Угорщина почала виселяти із притулків деяких українських біженців

Угорщина почала виселяти із притулків українських біженців після постанови уряду про обмеження надання допомоги українцям.

Про це повідомляє угорська служба “Радіо Свобода”.

За даними ЗМІ, сто двадцять українських біженців виселили вранці 21 серпня в місті Коч на півночі Угорщини.

Здебільшого це закарпатські роми, які проживали в приватному притулку, субсидованому державою. Частина з них сьогодні ночували на вулиці.

Від вчора набула чинності поправка до указу уряду Угорщини, згідно з якою надання житла можуть отримати лише українські біженці з українських районів, які безпосередньо постраждали від бойових дій.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликало переглянути це рішення. За оцінками ООН, від двох до трьох тисяч біженців втратять субсидоване житло в Угорщині.

В Угорщині наразі проживають понад 30 тисяч біженців з України. // Букви