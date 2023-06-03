Під Києвом 19-річна дівчина загинула, потрапивши під поїзд
У Броварах під Києвом дівчина потрапила під поїзд і загинула,
Про це пише УНН із посиланням на поліцію Київської області.
За даними правоохоронців, о 18:45 надійшло повідомлення від медичних працівників про нещасний випадок.
Правоохоронці встановили, що електропотяг рухався в бік Броварів, як зненацька на колії вийшла 19-річна дівчина. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте вчасно зупинитися не вдалося. Остання від тілесних ушкоджень загинула на місці.
На місці працювала поліція.Tweet