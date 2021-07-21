Під Львовом 7-річному хлопчику вибухом петарди відірвало пальці на руці

У вівторок, 20 липня, під час вибуху петарди 7-річному хлопчину з Зимної Води, що неподалік Львова, відірвало практично всі пальці лівої руки. Уночі, 21 липня, дитину прооперували. Зараз хлопчик перебуває в опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова.

Як повідомив ZAXID.NET завідувач опікового відділення лікарні Василь Савчин, хлопчика до лікарні доставили у вівторок ввечері і вночі його прооперували.

«Хлопчика госпіталізували до лікарні у вівторок ввечері і вночі ми його прооперували. Під час вибуху йому відірвало три пальці і частково два. На пацієнта попереду чекає ще не одна операція», – повідомив Василь Савчин.

Мама хлопчика розповіла лікарям, що почула вибух і забігла до кімнати, де й побачила сина із закривавленою рукою. Вона відразу викликала медиків.

Як повідомив ZAXID.NET Назар Оліярник, завідувач сектора з надзвичайних ситуацій Зимноводівської ОТГ, дітей у кімнаті було двоє. Вони чи то розбирали, чи просто бавилися наразі невстановленим предметом, який раптово вибухнув. Другий хлопчик, на щастя, не постраждав. Зараз працівники поліції з’ясовують, від вибуху якого предмета постаждав 7-річний хлопчик.

З власних джерел у поліції ZAXID.NET стало відомо, що в руках хлопчика вибухнула петарда, яку він знайшов у столі в батьківській спальні. Хлопчик грався петардою разом із своїм 4-річним братом. Молодша дитина від вибуху не постраждала.