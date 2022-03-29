В Україні запустили онлайн-карту радіаційного фону

Як повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, реалізація проекту стала можливою завдяки співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Держслужбою з надзвичайних ситуацій, Українським гідрометеорологічним центром, місцевими органами влади та іншими суб’єктами господарювання-власниками даних.

«Щоб дати суспільству максимум достовірної інформації і своєчасно захистити населення, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом із SaveDnipro на Saveecobot зібрали всі актуальні дані на єдиній карті радіаційного фону в Україні. На ній відображені заміри з точок контролю, розміщених по всій країні», — зазначають у відомстві.

Дані збираються автоматично або вручну фахівцями щодня, навіть у найнебезпечніших населених пунктах. На сьогоднішній день існує 514 точок замірів по всій країні.

Зокрема, 263 належить МОЗ, 175 – Укргідрометцентру, 13 – департаменту екології та природних ресурсів Київської обладміністрації, 1 – ДСНС. Інші системи — EcoCity (51), URADMonitor (3), ДПЕК (6), Криворізький залізорудний комбінат (1) та ЕКОТЕСТ (1).

При цьому на карті відображені дані гідрометцентру Білорусі на території цієї країни. Більше того, на ній також містяться актуальні дані з датчиків Укргідрометцентру в окупованому Росією Криму.

У профільному міністерстві зазначають, що актуальність створення такого ресурсу виникла через захоплення російськими військовими Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій, після чого інформацію про рівень радіаційного забруднення почали шукати сотні тисяч людей у всьому світі.

«Через терористичні дії окупантів питання радіаційної безпеки сьогодні знову стоїть перед світом досить гостро. Всі ми вже знаємо, якими можуть бути наслідки аварій на об’єктах атомної енергетики. Звичайно, це викликає занепокоєння в українців, громадян інших країн, будь-якої адекватної людини», — зазначив виконуючий обов’язки міністра Руслан Стрілець.

За його словами, за таких умов запит на достовірну інформацію про стан радіаційного фону в Україні, де ведуться запеклі бойові дії, є дуже високим, а зібрані на єдиній онлайн-карті актуальні дані дозволять уникнути інформаційного вакууму та дати суспільству максимум достовірної інформації.

У Мінприроди також закликали всіх власників, які мають дані про радіаційний фон, долучатися до ініціативи та передавати їх для агрегації та подальшого опублікування задля цивільної оборони під час війни. // delo.ua