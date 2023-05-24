харківські поліцейські встановлюють обставини аварії, в якій травми отримали двоє дітей і жінка

В ДТП постраждали троє пасажирів авта «Chery Amulet». Водії від госпіталізації відмовилися.

23 травня близько 14:10 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиці Танкопія та проспекту Петра Григоренка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «Hyundai Tucson» та «Chery Amulet».

В результаті зіткнення постраждали 3 пасажирів з автівки «Chery Amulet». 30-річну жінку, 11-річну дівчину та 9-річного хлопця доставили до медичного закладу. Стан їх здоров’я задовільний. Водії від госпіталізації відмовилися.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини пригоди наразі встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області