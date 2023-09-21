Під Миколаєвом авто підірвалось на міні: один чоловік загинув, ще одного поранено (фото)

В Миколаївській області через підрив на боєприпасі загинув молодий чоловік, ще один знаходиться в лікарні. Вони їхали в авто та натрапили на протитанкову міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Так, НП сталася у Снігурівському районі – на протитанковій міні підірвався автомобіль.

“В результаті цього загинув молодий чоловік, 2000 р.н. Ще один чоловік, 1985 р. н., отримав численні травми та перебуває в лікарні”, – розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, територія, якою їхав автомобіль, виявилась небезпечною, адже під час обстеження тут виявлено й інші боєприпаси. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.