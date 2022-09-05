Під Одесою масштабна ДТП з двома загиблими. Рух на трасі на Румунію ускладнено (відео)

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Поблизу селища Новоселівка (Одеська область) сталася смертельна ДТП за участю великогабаритного автомобіля і мікроавтобуса. Рух по трасі на Бухарест ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг.

Під Одесою масштабна ДТП. Рух на трасі на Бухарест ускладнено

Фото: під Одесою сталася смертельна ДТП. facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

“На 180 км автомобільної дороги М-15 Одеса – Рені (на Бухарест) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю великовагового автомобіля і мікроавтобуса. В результаті аварії дві людини загинули”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рух по даній ділянці дороги в бік Одеси і в бік Ізмаїла ускладнено.

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