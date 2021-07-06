В Польше упал в озеро вертолет с гражданами Украины
В Польше вертолет упал на озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. В результате пострадали три человека — все граждане Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26.
Вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. В результате он полностью затонул.
«В воде оказались три человека. Проходящие на катере туристы подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу», — пишет издание.
Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше.
Больше всего пострадала женщина, которую доставили в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете Польской медицинской авиации.