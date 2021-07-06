В Польше упал в озеро вертолет с гражданами Украины

В Польше вертолет упал на озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. В результате пострадали три человека — все граждане Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26.

Вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. В результате он полностью затонул.

«В воде оказались три человека. Проходящие на катере туристы подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу», — пишет издание.

Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше.

Больше всего пострадала женщина, которую доставили ​​в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена ​​в Ольштын на вертолете Польской медицинской авиации.