По Одессе бродила пьяная женщина с младенцем (фото)

Женщина не могла ничего внятно объяснить правоохранителям, ее задержали и доставили в отделение полиции



В Одессе нетрезвая женщина, едва держась на ногах, ходила по улицам города с младенцем на руках. Очевидцев возмутило то, что она несколько раз падала и ругалась в сторону прохожих, которые, беспокоясь за ребенка, делали ей замечания.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инспекторы мгновенно прибыли на место вызова и увидели женщину с двухмесячным ребенком на руках в беспомощном состоянии. Объяснить что-либо она была не в состоянии и своим поведением могла нанести вред ребенку.

37-летнюю женщину с младенцем патрульные доставили в отделение полиции.

Для установления состояния здоровья инспекторы вызвали скорую помощь, а женщину с явными признаками алкогольного опьянения передали сотрудникам ювенальной превенции. // «Сегодня»