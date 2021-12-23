Под Харьковом в тройном ДТП один человек погиб, четверо пострадали (фото)
Сегодня в Харьковской области в результате столкновения трех автомобилей погиб один человек, четверо получили ранения.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.
Авария произошла примерно в 8:00 возле села Кутузовка Харьковского района на автодороге Харьков-Волчанск.
По предварительным данным, водитель автомобиля Wolksvagen Taureg, двигаясь в сторону Харькова, столкнулся с «ВАЗ-2121», когда обгонял его. После того, как Volkswagen Tuareg выехал на встречную полосу, он также столкнулся с автомобилем Ford, который двигался в сторону города Волчанск.
В результате ДТП травмы получили 54-летний водитель и два пассажира Ford, а также водитель Volkswagen Tuareg. Их доставили в больницу.
Пассажир автомобиля Ford погиб на месте.
Сейчас устанавливают возраст и полные анкетные данные потерпевших.
Информация о событии зарегистрирована в едином учете. Решают вопрос об открытии уголовного производства.Tweet