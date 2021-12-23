Под Харьковом в тройном ДТП один человек погиб, четверо пострадали (фото)

Сегодня в Харьковской области в результате столкновения трех автомобилей погиб один человек, четверо получили ранения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

Авария произошла примерно в 8:00 возле села Кутузовка Харьковского района на автодороге Харьков-Волчанск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Wolksvagen Taureg, двигаясь в сторону Харькова, столкнулся с «ВАЗ-2121», когда обгонял его. После того, как Volkswagen Tuareg выехал на встречную полосу, он также столкнулся с автомобилем Ford, который двигался в сторону города Волчанск.

В результате ДТП травмы получили 54-летний водитель и два пассажира Ford, а также водитель Volkswagen Tuareg. Их доставили в больницу.

Пассажир автомобиля Ford погиб на месте.

Сейчас устанавливают возраст и полные анкетные данные потерпевших.

Информация о событии зарегистрирована в едином учете. Решают вопрос об открытии уголовного производства.