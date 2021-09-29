Под Киевом два человека погибли в авто, врезавшемся в мусоровоз (фото)

В среду, 29 сентября, в Киевской области на Обуховщине произошло дорожно-транспортное происшествии с участием мусоровоза. В результате два человека погибли на месте, и еще двое пострадали.

29 сентября около 7:00 утра в дежурную часть Обуховского районного управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи дамбы в поселке Козин произошло ДТП с пострадавшими. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киевской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corola не учел скорость и допустил столкновение с мусоровозом Mersedes. В результате чего водитель и пассажир легковушки погибли на месте, еще 2 пассажира с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.