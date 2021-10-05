Под Киевом мужчина пришел к бывшей жене и ударил себя ножом в живот
Мужчина пришел домой к своей бывшей жене и начал махать ножом. Полиция Броваров выясняет обстоятельства ранения 46-летнего разведенного.
4 октября в Броварское районное управление полиции поступило сообщение от женщины о ножевом ранении 46-летнего местного жителя. Об этом заявила его бывшая жена. Сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
По предварительной информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом своей бывшей жены и у входной двери начал махать ножом.
По неизвестным причинам нанес себе ранения живота. Врачи пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.
Что стало причиной подобного поступка — выясняют правоохранители. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Tweet