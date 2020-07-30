Под Киевом оштрафовали водителя, который не пропустил «скорую»

В городе Ирпень под Киевом водитель авто не пропустил машину скорой помощи с маячками и сиреной, за которой ехали полицейские.

Об этом сообщает патрульная служба Киевской области.

Так, копы напомнили, что с 29 по 31 июля в стране проходит комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Внимание! Спецсигнал!». Во время таких мероприятий патрульные напоминают водителям о необходимости соблюдать правила пропуска спецтранспорта с включенными звуковыми и световыми сигналами.

К сожалению, не всегда водители правильно реагируют, когда пожарная машина, скорая или полиция спешат на очередной вызов. В качестве примера, вчера в начале 11 часов, на улице Соборная в городе Ирпень, 41-летний водитель Hyundai Accent не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи. Спецтранспорт двигался с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В дополнение, водитель легковушки еще и разговаривал по мобильному телефону, — говорится в сообщении.

От патрульных мужчина получил соответствующие административные материалы. // Соцпортал