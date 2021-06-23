Увага! Поліція розшукує безвісти хлопця, який поїхав з дому до Чернівців для складання іспиту, але до навчального закладу так і не прибув

Співробітники поліції Чернівецької області звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках 18-річного жителя села Проскуряни Савука Олександра Анатолійовича.

15 червня цього року хлопець поїхав з дому до Чернівців для складання іспиту, але до навчального закладу так і не прибув. Мобільний зв’язок із хлопцем відсутній і його місцезнаходження наразі невідоме.

Прикмети розшукуваного: зріст приблизно 170 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, обличчя овальне, очі карі.

Був одягнений у чорні спортивні штани, синю футболку, чорну куртку й чорні кросівки. Із собою мав рюкзак темно-синього кольору із темно-сірою вставкою.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування хлопця – прохання терміново повідомити на спецлінію поліції «102» або за номером (050) 960-70-67.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області