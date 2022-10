В Індонезії під час заворушення на футбольному матчі загинули 129 людей

Про це повідомило CNN.

Захід відбувся на стадіоні в місті Маланзі у Східній Яві. Трагедія трапилася після матчу двох команд Persebaya Surabaya та Arema FC, яка програла.

BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2022