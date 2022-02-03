Под Львовом в ДТП с маршруткой погиб водитель легковушки, пострадали еще 6 человек (фото)

В четверг, 3 февраля, около 7.30 в селе Рясна Русская произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 39-летний мужчина. Еще шесть человек госпитализированы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

По предварительным данным, Skoda Octavia выехала на встречку, где столкнулась с маршруткой “Львов-Зелев”. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте аварии.

Также в больницу доставили водителя и пятерых пассажиров автобуса – их диагнозы и личные данные пока неизвестны. // «Апостроф»