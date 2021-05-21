Под Таганрогом 10 рабочих погибли в колодце очистных сооружений

Оперативные службы в пятницу ведут поиски рабочих, пропавших после отравления в колодце очистных сооружений в Неклиновском районе Ростовской области. К настоящему времени сообщается о гибели десяти человек, передает ТАСС. Эту же цифру назвал «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи.



Мэрия Таганрога при этом подтвердила гибель четырех рабочих. Информация по остальным уточняется.

Глава городской администрации Андрей Лисицкий отметил, что точное число погибших пока неизвестно, так как колодец очистных сооружений в поселке Дмитриадовка, в котором произошел инцидент, затоплен.

Мэрия Таганрога в конце концов признала гибель десяти рабочих на очистных сооружениях. В управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что тела десяти погибших подняты на поверхность из коллектора и поисковые работы продолжаются. Спасатели продолжают поиски еще пятерых человек.

Власти Таганрога сообщили, что пятеро пострадавших находятся в реанимации. Один из них в тяжелом состоянии.

Ранее в мэрии подтверждали гибель четверых, а источники «Интерфакса» говорили, что найдены тела десяти погибших, а 11-го продолжают искать. Сколько всего человек было в коллекторе, источники не знают.

По данным таганрогского водоканала, причиной гибели рабочих стал выброс метана. Источник в оперативных службах региона отмечает, что выброс метана не угрожает жилым домам.

Пресс-службы прокуратуры и следственного управления СК РФ по Ростовской области подтвердили факт инцидента, однако не уточнили количество пострадавших и погибших.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, точное число рабочих, которые могли находиться на очистных сооружениях Ростовской области в момент происшествия, пока не установлено.

По факту гибели рабочих МУП «Управление Водоканал» Таганрога возбуждено уголовное дело.

Очистные сооружения, на которых произошел инцидент, находятся на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района, но относятся к объекту Водоканала Таганрога. // NEWSru.com

