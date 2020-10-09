Под Винницей упавшее дерево убило водителя и травмировало пассажира (фото)

Дерево упало на автомобиль по время движения

Под Винницей дерево упало на автомобиль и убило водителя. Пассажир, который также находился в салоне легковушки, получил травмы и был госпитализирован.

Смертельный инцидент произошел около села Бродецкое в Козятинском районе. Об этом 9 октябре передали в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагического ЧП.

Предварительно было установлено, что вчера вечером дерево упало на автомобиль Skoda, который ехал по дороге. За рулем находился 38-летний житель Киева, а пассажиром был 66-летний житель Липовецкого района.

В результате происшествия оба получили травмы и были доставлены в больницу.

К сожалению, медики не смогли спасти водителя.

Пассажир авто в настоящее время находится в травматологии. Его жизни угрозы нет.

По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. // РБК-Украина