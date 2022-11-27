На Київщині в результаті вибуху дров’яного котла загинув чоловік

У Вишгороді власник будинку намагався топити дров’яний котел, який вибухнув. Сталася пожежа. Поліція Київщини розслідує обставини загибелі чоловіка.

26 листопада о 19:45 годині до поліції надійшло повідомлення про вибух у Вишгороді, після якого почалася пожежа. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

«70-річний місцевий мешканець намагався самостійно розтопити твердопаливний котел, знехтував технікою безпеки, отримав численні тяжкі травми, від яких загинув на місці події», – відзначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За фактом загибелі чоловіка слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.115 ККУ].

Поліція Київщини закликає громадян бути вкрай обережними та дотримуватися правил особистої безпеки під час опалювального сезону!