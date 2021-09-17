Под Воронежем пьяный водитель на КамАЗе погубил 4-х взрослых и ребенка

Грузовик раздавил легковушку, в которой находились шесть человек

В Воронежской области На трассе Р-298 Курск — Саратов в Панинском районе сильно пьяный водитель грузовика КамАЗ на полной скорости протаранил легковушку, в которой находились шесть человек, включая ребенка. Пятеро из них скончались.

Как сообщает сайт регионального управления МВД, инцидент произошел около 00.15 на 283-м километре трассы.

Установлено, что 51-летний житель Каширского района сел пьяным за руль грузовика с прицепом и совершил наезд на легковушку Ford Fusion и грузовик Volvo, которые ранее остановились из-за ДТП.

Судя по опубликованным фотографиям, легковой автомобиль от удара был смят так, что от него осталась только передняя часть.

За рулем Ford находилась 41-летняя жительница Аннинского района, а также пассажиры в возрасте 47, 43, 34, 71 год и трехлетний ребенок. Выжить удалось только пенсионерке, все остальные погибли на месте.

По результатам медицинского освидетельствования, в крови водителя КамАЗа нашли 0,9 промилле алкоголя. Он также пострадал в результате аварии. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. // МК