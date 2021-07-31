Поліцейські Миколаївщини встановлюють місцезнаходження 5-річної Камілли Глинчак (фото)

Поліцейські вознесенського районного управління поліції розшукують Глинчак Камілла Віталіївна, 2016 р.н. Дівчинка вдень, 31 липня, пішла з кафе по вул. Соборна у Вознесенську і до теперішнього часу про її місцезнаходження нічого не відомо.

Прикмети: зріст близько 120 см, середньої статури, волосся довге темне кучеряве, заплетене, очі карі.

Була одягнена: у білу футболку з зеленими квітами, сині шорти, жовті шльопанці «крокси».

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дитини або надати іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського районного управління поліції за адресою: м. Вознесенськ, вул.Київська, 24 або за телефонами (05134)-3-31-51, 066-912-50-27, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області