Украину разделили на зоны карантина (карта)

Украина разделена на четыре зоны карантина. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

“… закончилось очередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Было установлено новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2З:

“Красный”:

— города Луцк и Тернополь,

— Кицманский район Черновицкой области;

“Оранжевый”:

— Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области,

— Луцкий и Любашевский районы Волынской области,

— Тисьменицький район Ивано-Франковской области,

— Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области,

— Бучацкий район Тернопольской области;

“Желтый”:

— Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области,

— город Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейский районы Волынской области,

— города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,

— города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,

— город Яремче, Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области,

— Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области,

— Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области,

— Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

“Это решение начнет работать с 3 августа”, — написал Немчинов.

По его словам, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет встречаться еженедельно по пятницам и обновлять данные, которые будут действовать с понедельника следующей недели.

Напомним, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуацией.