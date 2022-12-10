У Тульчинському районі нетверезий водій за 10000 гривень намагався відкупитись від поліцейських (відео)

9 грудня за порушення правил дорожнього руху працівники Тульчинського районного відділу поліції зупинили водія автомобіля Renault Laguna. Будучи напідпитку, порушник за непритягнення до адміністративної відповідальності почав пропонувати поліцейським кошти. Поліція розпочала розслідування.

61-річного мешканця Крижопільської територіальної громади поліцейські зупинили близько 14.00 у селі Жабокрич.

Водій керував транспортним засобом в стані сп’яніння. Від проходження освідування він відмовився.

За не складання протоколу чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 10000 гривень.

Правоохоронці попереджали його про кримінальну відповідальність за пропозицію хабаря, але він продовжував наполягати.

Для подальшого документування правопорушення поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

За цим фактом слідством розпочато розслідування провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

За керування у стані сп’яніння поліцейські на правопорушника склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області