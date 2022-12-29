Двоє загиблих та двоє травмованих: на Львівщині судитимуть водія BMW, який спричинив смертельну ДТП

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо водія, який скоїв смертельну аварію на залізничному переїзді.

Як встановили слідчі, 23 жовтня 2022 року, близько 00.30, водій автомобіля «BMW 530», 20-річний житель одного з сіл Львівського району, на регульованому залізничному переїзді в селі Оброшино Львівського району не виконав вимоги дорожнього знаку «STOP», проігнорував світлофорну та звукову сигналізацію та здійснив зіткнення з електропотягом «Ужгород-Львів» під керуванням 29-річного жителя міста Миколаєва Стрийського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм двоє пасажирів автомобіля – чоловіки віком 20 і 21 рік, мешканці району – загинули на місці події. Водій автомобіля та ще один пасажир, 19-річний місцевий мешканець, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в реанімацію.

Слідчі повідомили водію про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області