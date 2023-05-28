Поліцейські та рідні розшукують зниклу 13-річну жительку Дубенського району (фото)

Сьогодні вранці до поліції звернулась жителька села Верба, що вчора близько 20 години її дочка Антанзе Каріна Віталіївна 14.08.2009 р.н. пішла з дому і досі не повернулась, а самостійні пошуки не дали результату.

Прикмети: зріст 150 см, середньої тілобудови, волосся русяве по плечі.

Була одягнута в сині штани з кольоровими малюнками, зелену кофту, сірі макасини.

Дівчинка мала при собі рожевий шкільний рюкзак. Мобільний телефон залишила вдома.

Якщо вам відома будь-яка інформація щодо зниклої Каріни, негайно телефонуйте до поліції: +380 67 701 88 72 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області