поліцейські врятували 82-річного дідуся, який з важкою травмою спини 12 годин пролежав у хащах

Про зникнення пенсіонера поліцію повідомила його дружина 15 травня. Ввечері жінка повернулась додому і виявила відсутність чоловіка. Схвильована пенсіонерка не зволікаючи звернулась у поліцію по допомогу.

Слідчо-оперативна група поліції Вінницького райуправління відразу розпочала пошуки зниклого жителя обласного центру. Поліцейські перевірили звичні маршрути прогулянок вінничанина чоловіка, відпрацювали усі установи, до яких міг потрапити розшукуваний.

До пошуків пенсіонера долучились кінологи зі службовими собаками, оскільки правоохоронці отримали інформацію, що чоловік може перебувати в лісі на околиці села Зарванці.

Через 30 хвилин службовий пес знайшов вінничанина в яру. Він пролежав майже 12 годин у хащах, в безпорадному стані й сподівався, що йому хтось допоможе. Поліцейські відразу викликали медиків та рятувальників, щоб допомогти дідусеві.

Він госпіталізований до лікарні з травмою спини.

Відділ комунікації поліції Вінницької області