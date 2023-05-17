Поліцейські врятували 82-річного дідуся, який з важкою травмою спини 12 годин пролежав у хащах

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Про зникнення пенсіонера поліцію повідомила його дружина 15 травня. Ввечері жінка повернулась додому і виявила відсутність чоловіка. Схвильована пенсіонерка не зволікаючи звернулась у поліцію по допомогу.

поліцейські врятували 82-річного дідуся, який з важкою травмою спини 12 годин пролежав у хащахСлідчо-оперативна група поліції Вінницького райуправління відразу розпочала пошуки зниклого жителя обласного центру. Поліцейські перевірили звичні маршрути прогулянок вінничанина чоловіка, відпрацювали усі установи, до яких міг потрапити розшукуваний.

поліцейські врятували 82-річного дідуся, який з важкою травмою спини 12 годин пролежав у хащах

До пошуків пенсіонера долучились кінологи зі службовими собаками, оскільки правоохоронці отримали інформацію, що чоловік може перебувати в лісі на околиці села Зарванці.

поліцейські врятували 82-річного дідуся, який з важкою травмою спини 12 годин пролежав у хащахЧерез 30 хвилин службовий пес знайшов вінничанина в яру. Він пролежав майже 12 годин у хащах, в безпорадному стані й сподівався, що йому хтось допоможе. Поліцейські відразу викликали медиків та рятувальників, щоб допомогти дідусеві.

поліцейські врятували 82-річного дідуся, який з важкою травмою спини 12 годин пролежав у хащахВін госпіталізований до лікарні з травмою спини.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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