Землетрус вбив понад 22 000 людей в Туреччині та Сирії

За даними влади, кількість загиблих під час землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до 22 375 осіб.

За даними влади, щонайменше 80 768 людей у Сирії та Туреччині зазнали поранень.

За словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, щонайменше 18 991 особа загинула і 75 523 отримали поранення.

В Сирії щонайменше 3 384 особи загинули та 5 245 отримали поранення в районах, які утримуються повстанцями, та на територіях, контрольованих урядом.

Щонайменше 2 037 людей загинули та 2 950 отримали поранення у контрольованих повстанцями районах на північному заході, за даними групи цивільної оборони «Білі каски».

У підконтрольних уряду районах Сирії 1 347 людей загинули та 2 295 отримали поранення. // УНН