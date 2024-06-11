Вода забрала життя 8-річної дитини у Харкові

Трагедія сталася вчора на Петренківському водосховищі міста Харкова, потонув хлопчик 2015 р.н.

Водолази виявили тіло дитини на відстані близько 30 метрів від берега.

Батьки! Не відпускайте дітей одних до води та навчайте їх правилам безпечної поведінки.

ДСНС