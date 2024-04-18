Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Одеському районі

Автопригода сталася сьогодні близько 16-ї години на автодорозі сполученням Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші поблизу села Молодіжне за участю легковика та мотоцикла.

За попередньою інформацією правоохоронців, зіткнення мотоцикла та автомобіля сталося, коли останній виїхав на зустрічну смугу.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій двоколісника. Його пасажира каретою швидкої допомоги доставлено в міську лікарню з численними травмами.

Кермувальник легковика не постраждав. Його буде перевірено на стан сп’яніння.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області, СОГ та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції. Повні обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Поліцейські закликають громадян неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та не наражати на небезпеку себе і оточення.

Одеське районне управління поліції № 2