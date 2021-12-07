Заблудившегося в Карпатах туриста нашли мертвым

Его тело обнаружили в 200 метрах от перевернутого снегохода, на котором он катался.

В Карпатах спасатели совместно с волонтерами обнаружили тело 50-летнего мужчины, который исчез во время катания на снегоходе три дня назад.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

«В 13:53 одна из поисковых групп нашла тело 50-летнего мужчины, который заблудился на полонине Руна Ужгородского района во время катания на снегоходе. Его нашли в снегу в 200 метрах от перевернутого снегохода», — рассказала она.

По ее информации, всего к поисково-спасательным работам было привлечено 90 человек и 33 единицы техники, из них 55 спасателей и 35 волонтеров. Вместе они в течение трех суток обследовали горные склоны. Также сегодня для осмотра территории с воздуха поднимался вертолет Ми-8.

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Вечером 4 декабря к спасателям поступила информация о том, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна на Закарпатье потеряли ориентир на местности и заблудились трое мужчин. Двое из них через сутки сообщили, что спустились в с. Лумшоры Ужгородского района и в помощи не нуждаются. Поиски третьего мужчины продолжались в течение трех суток.