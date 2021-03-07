В Запорожье пьяная «автоледи» протаранила несколько автомобилей и ситилайтов (видео)

По предварительной информации, водитель находилась в нетрезвом состоянии. Ей грозит административная ответственность.

В Запорожье женщины, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, протаранила два автомобиля, после чего наехала на рекламные конструкции.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Инцидент произошел на центральном проспекте Запорожья. Внедорожник, который выписывал необычные пируэты, сняли на видео очевидцы. Водитель «Фольксвагена» зацепила авто, припаркованные вдоль оживленной дороги. После этого женщина на мгновение остановилась, а затем выехала на разделительную полосу, и как в кегельбане, начала сбивать ситилайты. Автомобиль остановился лишь на третьей конструкции.

Женщина проходить тест на алкоголь отказалась. Ей грозит административная ответственность сразу по нескольким статьям Админкодекса. // УНИАН