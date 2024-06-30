Поліція Дніпра розшукує 14-річного хлопця (фото)

30 червня близько 4.00 Білоус Олександр пішов з лікарні в Амур-Нижньодніпровському районі міста та наразі його місце перебування не відоме.

Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся коротке темно русяве, відсутні брови.

Був одягнутий: чорна футболка, чорні штани, крокси.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітнього Білоуса Олександра, просимо повідомити за телефонами (099)-050-14-19 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП