Поліція Дніпра розшукує 14-річного хлопця (фото)
30 червня близько 4.00 Білоус Олександр пішов з лікарні в Амур-Нижньодніпровському районі міста та наразі його місце перебування не відоме.
Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся коротке темно русяве, відсутні брови.
Був одягнутий: чорна футболка, чорні штани, крокси.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітнього Білоуса Олександра, просимо повідомити за телефонами (099)-050-14-19 або 102.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП
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