В Одесской области погиб 13-летний водитель мопеда, 7-летний пассажир – в реанимации

В Одесской области в ДТП погиб управлявший мопедом 13-летний подросток.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось 23 мая в городе Березовка.

По предварительной информации, на перекрестке улиц Танасчишина и Володарского столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и автомобиль Volkswagen Passat.

От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир — 7-летний мальчик — находится в тяжелом состоянии в реанимации.

«32-летнего водителя автомобиля проверили на содержание алкоголя в крови — результат медосмотра показал, что он был трезв», — сообщили в главке.

По факту открыто производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. // УНИАН