Поліція Дніпра розшукує 14-річного хлопця (фото)

8 грудня Олександр Чумаков пішов з дому в Амур-Нижньодніпровському районі міста та до теперішнього часу його місце перебування невідоме.

Прикмети: зріст 172 см, худорлявої статури, світле волосся.

Був одягнений: куртка темно-синього кольору з манжетами на липучці, чорні джинси, чорне шкіряне взуття. Має з собою чорний рюкзак.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітнього Чумакова Олександра, 2009 року народження, просимо повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського райуправління поліції