У російському Ростові-на-Дону горить будівля прикордонної служби ФСБ
У російському Ростові-на-Дону горить будівля прикордонного управління ФСБ, російські пабліки пишуть, що перед цим чули “бавовну”.
Повідомляють, що горить будівля на проспекті Сіверса, 20/2. Telegram-канали публікують фото і відео пожежі.
У Ростові-на-Дону велика пожежа – горить будівля прикордонної служби ФСБ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/9i7SwftizH
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 16, 2023
Канал Baza пише, що очевидці перед задимленням чули звуки, “схожі на хлопки”.
У Ростові-на-Дону велика пожежа – горить будівля прикордонної служби ФСБ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/3aaJiyEquc
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 16, 2023
За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління.
Повідомляють, що на місце виїхали 20 підрозділів пожежників.
За інформацією Baza, у районі пожежі в будівлі ФСБ чути вибухи, імовірно там можуть вибухати боєприпаси.
Поруч із місцем пожежі евакуювали всі машини. Місце оточили, а вулицю Сіверса перекрили. // УПTweet