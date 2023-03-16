У російському Ростові-на-Дону горить будівля прикордонної служби ФСБ

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У російському Ростові-на-Дону горить будівля прикордонного управління ФСБ, російські пабліки пишуть, що перед цим чули “бавовну”.

Фото з Telegram-каналу Baza

Повідомляють, що горить будівля на проспекті Сіверса, 20/2. Telegram-канали публікують фото і відео пожежі.

Канал Baza пише, що очевидці перед задимленням чули звуки, “схожі на хлопки”.

фото з Telegram-каналу Baza

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління.

Повідомляють, що на місце виїхали 20 підрозділів пожежників.

За інформацією Baza, у районі пожежі в будівлі ФСБ чути вибухи, імовірно там можуть вибухати боєприпаси.

Поруч із місцем пожежі евакуювали всі машини. Місце оточили, а вулицю Сіверса перекрили. // УП

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