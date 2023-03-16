У російському Ростові-на-Дону горить будівля прикордонної служби ФСБ

У російському Ростові-на-Дону горить будівля прикордонного управління ФСБ, російські пабліки пишуть, що перед цим чули “бавовну”.

Повідомляють, що горить будівля на проспекті Сіверса, 20/2. Telegram-канали публікують фото і відео пожежі.

У Ростові-на-Дону велика пожежа – горить будівля прикордонної служби ФСБ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/9i7SwftizH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 16, 2023

Канал Baza пише, що очевидці перед задимленням чули звуки, “схожі на хлопки”.

фото з Telegram-каналу Baza

У Ростові-на-Дону велика пожежа – горить будівля прикордонної служби ФСБ. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/3aaJiyEquc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 16, 2023

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління.

Повідомляють, що на місце виїхали 20 підрозділів пожежників.

За інформацією Baza, у районі пожежі в будівлі ФСБ чути вибухи, імовірно там можуть вибухати боєприпаси.

Поруч із місцем пожежі евакуювали всі машини. Місце оточили, а вулицю Сіверса перекрили. // УП