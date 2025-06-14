Поліція Дніпра розшукує зниклу 17-річну дівчину (фото)

13 червня неповнолітня Тетяна Терновська пішла з місця мешкання в Центральному районі та досі її місце перебування невідоме.

Прикмети дівчини: на вигляд 15-16 років, зріст близько 168 см, худорлявої статури, світло-русяве волосся, голубі очі.

Була одягнена: спортивна чорна куртка з капюшоном, чорні джинси, темні кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої Тетяни Терновської , 2008 року народження, просимо повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Поліція Дніпропетровської області