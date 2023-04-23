Поліція Дніпропетровщини розшукує 14-річну дівчину (фото)

21 квітня до поліції надійшло повідомлення, що сім днів тому Аліна Подситнік пішла з дому в с. Мар’ївка Синельниківського району й до сьогодні не повернулася.

Дівчина пішла з дому разом з подругою, місце перебування якої встановлено.

Прикмети: зріст 164 см, статура худорлява, очі карі, волосся темне.

Була одягнена: темна куртка, темні штани.

Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомити до Синельниківського РУП за телефоном (068) 562 33 73.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області