На Волині 21-річна п’яна дівчина на вантажному бусі влетіла у стовп

У Ковелі, на вулиці Володимира Івасюка трапилася ДТП, в результаті якої 21-річна водійка, керуючи автомобілем «Фольксваген» не врахувала дорожню обстановку та здійснила наїзд на стовп вуличного освітлення.

Подія трапилася сьогодні, 19 січня, близько 3-ї ночі. Патрульні також виявили у кермувальниці ознаки алкогольного сп’яніння.

Вона пройшла огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння. Результат — 1,11 проміле, що більше як у 5 разів перевищує допустиму норму.

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження. // Вартові еспресо