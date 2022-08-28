Поліція Дніпропетровщини розшукує 17-річну дівчину (фото)

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27 серпня, приблизно о 17-ї  годині, Яна Півцайкіна пішла з дому в селі Новий Мир Нікопольського району та по теперішній час не повернулася.

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, волосся русяве, очі зелені.

Була одягнута у джинсові шорти, білу майку, білі босоніжки.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Яни Півцайкіної, прохання повідомити до поліції за телефонами (097) 041  27 92, (098) 832 86 80.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Нікопольського РУП

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