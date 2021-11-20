Поліція Херсонщини встановлює місцезнаходження 17-річного хлопця (фото)

Херсонським районним управлінням поліції розшукується 17-річний Горшков Дмитро Олександрович, який 18 листопада близько 17:30 пішов від матері та до сих пір не повернувся. Хлопець живе з дідусем та бабусею.

Прикмети зниклого: зріст 180 см, волосся світлого кольору, коротке, очі блакитні, худорлявої статури, під лівим оком шрам.

Був одягнутий у червону кофту з капюшоном, куртку синього кольору, брюки чорного кольору з червоною смугою.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження Горшкова Дмитра, прохання терміново повідомити до поліції за номерами (095) 527-45-32; (0552) 22-33-02 або 102.

Відділ комунікації поліції Херсонської області