Поліція Миколаївщини розшукує 12-річну дівчину (фото)

До відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканки обласного центру про те, що 21 квітня близько 18:00 пішла з дому її донька – Бронзова Дар’я Дмитрівна 2010 року народження та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 155 см, середньої статури, волосся темно-каштанове до плечей, очі карі.

Була одягнена у чорну кофту з капюшоном, чорну желетку, лосіни темного кольору з сріблястими смугами по боках.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06, (063) 898 78 97 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області